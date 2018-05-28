Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Регион

Турция может купить российские Су-57 вместо американских F-35

Российский истребитель Су-57

Турция может закупить российские истребители Су-57 вместо американских F-35, сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники.

Турция может принять такое решение, если Соединенные Штаты заблокируют поставки F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

«Анкара не намерена отказываться от своего права на самолеты, которые она должна получить в июне», - говорится в статье, передает РИА Новости.

В декабре 2017 года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за эту сделку. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял о том, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию американских F-35. В ответ на это глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара примет ответные меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG