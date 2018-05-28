В Баку прокомментировали последние заявления Пашиняна

«Прохождение гражданами Республики Армения военной службы на оккупированных территориях Азербайджана - грубое нарушение международных правовых норм и принципов и даже законов Армении», - заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с сообщением о том, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашот Пашинян, решил добровольно пройти срочную военную службу в Нагорном Карабахе.

В заявлении представителя МИД Азербайджана отмечается, что «этот шаг руководства Армении вновь свидетельствует о том, что международная правовая ответственность за оккупацию территорий Азербайджана полностью ложится на Ереван», передает информагентство АПА.