Сын Пашиняна идет служить в армию: премьер призвал всех потенциальных призывников явиться в военкоматы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о решении, которое принял его сын, а также обратился с призывом к соотечественникам, проживающим за рубежом, и потенциальным призывникам явиться в военкоматы для прохождения службы в армии.

В прямом эфире на своей странице в Facebook накануне Пашинян появился вместе с сыном Ашотом, которому в марте исполнилось 18 лет. Ашот Пашинян сообщил, что он принял решение добровольно отправиться служить в Карабахе, чтобы внести свой посильный вклад в «усиление армии обороны» и «мирному решению» конфликта.

Пашинян заявил, что не намеревался использовать прямой эфир в целях «восхваления самого себя за то, что сын премьер-министра идет в армию».

Он отметил, что его целью является призвать всех, кто должен, но по каким-то причинам не служил в армии, всех потенциальных призывников, находящихся за рубежом, кому уже исполнилось 18, но еще не исполнилось 27 лет, приехать в Армению и явиться в военкоматы для прохождения службы в вооруженных силах.

Пашинян обратился с таким же призывом также и к тем юношам, проживающим в Армении, которые по блату или по знакомству получили отсрочку от воинской службы по медицинским показателям.

«Новая Армения не для таких путей», - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян заявил, что даст указания не применять уголовную процедуру в отношении тех граждан, которые, находясь в розыске, прибудут в Армению для прохождения службы в армии в ближайшие недели.

Летний призыв в армию в Армении начинается с 1-го июля.