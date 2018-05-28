Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают столетие Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году.

Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

Сегодня в Армении планируется провести ряд мероприятий по празднованию юбилея.

Так в мемориальном комплексе «Сардарапат» пройдет воинский парад, который в качестве премьер-министра примет Никол Пашинян.

Вечером же на Площади Республики в Ереване состоится праздничный концерт, будет дан праздничный салют.