Ссылки доступа

logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Армения

В Армении отмечают столетие Первой Республики

Мемориальный комплекс «Сардарапат» (архив)

Сегодня, 28 мая, в Армении отмечают столетие Первой Республики, которая была провозглашена в 1918 году.

Это произошло вслед за героическими сражениями под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой. Первая Республика Армения просуществовала около двух с половиной лет.

Сегодня в Армении планируется провести ряд мероприятий по празднованию юбилея.

Так в мемориальном комплексе «Сардарапат» пройдет воинский парад, который в качестве премьер-министра примет Никол Пашинян.

Вечером же на Площади Республики в Ереване состоится праздничный концерт, будет дан праздничный салют.

Ваше мнение

Показать комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG