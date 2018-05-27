Пашинян призвал всех чиновников останавливаться на красный свет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выразил удивление в связи с тем, что в Армении есть чиновники, чьи автомобили продолжают не останавливаться на красный свет светофора.

«Если руководитель страны – премьер-министр – так не поступает, если он отказался от нервирующей людей практики разъезжать с мигалками, остальные чиновники должны были понять, что в их поведении также должно произойти соответствующие изменения», - Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

Глава армянского правительства выразил надежду на то, что это «всего лишь недоразумение» и что «не будет необходимости предпринимать дополнительные меры».