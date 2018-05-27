Глава таможенного пункта в Баграташене подал в отставку

В субботу глава таможенного пункта в Баграташене Ованнес Арутюнян подал заявление об отставке.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, он отметил, что это было его «личное решение, и не было требования подавать заявление об освобождении с должности со стороны вышестоящего».

«Формального решения по освобождению меня с работы пока нет», - пояснил Арутюнян.

Неделю назад сразу после отставки главы Комитета по госдоходам (КГД) в беседе с Радио Азатутюн Арутюнян заявлял, что не собирается уходить в отставку, подчеркивая, что они «продолжают свою нормальную работу, не меняя способ действия».

Арутюнян не стал пояснять, почему он изменил свое решение спустя неделю. «Я решил, что так целесообразнее», - заметил он.

Начальник Баграташенской таможни также отверг предположение, что его отставка связана с недавними заявлениями Службы национальной безопасности о выявлении злоупотреблений в таможенных органах. Он подчеркнул, что крупные предприятия не проводят таможенное оформление на пограничных контрольно-пропускных пунктах - их грузовики пересекают границу запломбированными.

23 мая на контрольно-пропускном пункте в Баграташене произошел спор между таможенниками и торговцами, импортирующими товары из Турции. Согласно официальному заявлению КГД, «группа импортеров отказалась от таможенного оформления в соответствии с законодательством части грузов. Более того, они безосновательно требовали сократить размер платежей, предусмотренных законом для таможенного оформления. Фактически, поведение предпринимателей стало препятствием нормальной работе контрольно-пропускного пункта», - заявили в КГД, призвав предпринимателей выполнить законные требования таможенников и «воздержаться от ненужных спекуляций, не приравнивая демократию к анархии».

Следует отметить, что те же торговцы на прошлой неделе в Баграташене в беседе с Радио Азатутюн резко раскритиковали сотрудников таможенной службы Баграташена, жалуясь на их бесчеловечное обращение и нелогичное таможенное оформление. Граждане, импортирующие небольшие партии одежды и продуктов питания из Турции, заявили, что каждый четверг они проводят 10 и более часов на таможенном пункте, чтобы пересечь границу, потому что «особенно плохое отношение к тем, кто приезжает из Турции». Торговцы также подчеркнули, что у них требуют 5 евро за один килограмм товара, и это при том, что в случае использования так называемой системы доставки грузов «Cargo» они бы платили 2 доллара за килограмм.

Начальник таможни Баграташена Ованнес Арутюнян также отверг предположение, что его заявление об отставке связано с этими жалобами или же с инцидентом, который произошел на контрольно-пропускном пункте ранее на этой неделе.