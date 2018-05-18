Некоторые торговцы уже довольны Баграташенским таможенным пунктом, многие же как прежде жалуются

Начальник таможенного пункта Ованнес Арутюнян говорит, что после смены состава правительства на армяно-грузинской границе ничего не изменилось.

По словам начальника таможенного пункта, они работают по прежним принципам и правовым актам, несмотря на то обстоятельство, что вчера председатель Комитета государственных доходов подал в отставку и на этот пост был назначен новый человек, а уже сегодня премьер-министр предъявил ведомству требования: не мешать хозяйствующим субъектам, сократить тень, увеличить поступления в бюджет, искоренить коррупцию.

Начальник таможенного пункта Баграташен добавил, что граждане указывают на заявления премьер-министра и отказываются выполнять требования действующих законов. «Мы здесь продолжаем работать в том же стиле. Для нас, повторяю, ничего не изменилось. Стало немного труднее. Люди, постоянно упоминая премьер-министра, грозят нам. Мы работаем так же, как прежде», - сказал он.

Ованнес Арутюнян опроверг утверждения о том, что до сих пор хозяйствующим субъектам чинились искусственные препятствия и что имела места коррупция или теневые сделки, о чем глава правительства говорил как до вступления в должность премьера, так и после этого. По словам Арутюняна, звучащие в верхах заявления должны стать правовым документом, в противном случае между гражданами и таможенниками постоянно будут конфликты.

«Сегодня люди приходят сюда и говорят: нам сказали, что мы можем завозить все. Конечно, вы можете завозить все, но после выполнения соответствующего таможенного оформления. Эта либерализация не происходит сразу и по одному слову. Все это должно стать законодательным актом», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Ованнес Арутюнян.

Между тем, женщины, продающие фрукты и овощи в центре села Баграташен, которые на протяжении последнего года проводили многочисленные акции протеста перед таможенным пунктом и даже перед зданием правительства, перекрывали дороги, говорят, что после смены власти ввозить товары из Грузии стало несравнимо легче: они беспрепятственно завозятиз Грузии в Армению фрукты и овощи.

«Вай, столько всего изменилось, скажем, останавливают, спрашивают: что везешь? Отвечаем: всего понемножку. А раньше помидоры и огурцы для них были как наркотики», - рассказала одна из женщин и продолжила: - Позавчера впервые ничего не сказали. Никто не подошел. Я просто поразилась. Мы привозим товар не для оптовой торговли. Мы зарабатываем на хлеб. Понемногу привозим - 10-15 килограммов, чтобы содержать наши семьи».

Летом прошлого года правительство в рамках соглашений ЕАЭС ужесточило условия ввоза товаров в Армению. В частности, если раньше граждане имели возможность импортировать до 50 кг товаров без таможенного оформления, то после введенных изменений это количество сократилось в 10 раз: граждане в настоящее время не могут импортировать в Армению больше 5 кг фруктов и овощей без таможенного оформления и санитарной экспертизы.

Это вызвало большое недовольство в особенности среди жителей приграничных сел, которые ввозили товары в небольшом объеме из соседней Грузии, продавая их и зарабатывая тем самым на жизнь. Несмотря на протесты, в правовых регуляциях так ничего и не изменилось. Занимающиеся мелкой торговлей граждане, для которых основным рынком приобретения товаров является находящаяся всего в нескольких километрах Грузия, каждый раз проходят через большие бюрократические проволочки из-за того, что ввозят на несколько килограммов больше товара.

Между тем, работой таможенного пункта все еще недовольны импортеры одежды. Пассажиры автобуса, прибывшего из Стамбула в Армению, сказали, что уже 10 часов находятся на таможенном пункте, и пожаловались на неуважительное отношение к ним таможенников. По их утверждению, плохое отношение демонстрируют особенно к тем, кто приезжает из Турции.

«Если бы вы видели, как они нас встречают, говорят: опять эти пришли, будьте внимательны, сейчас украдут товар. Скажу вам: мы идем на этот шаг, поскольку иначе невозможно, наша страна требует этого от нас, говорит: если не воруете, значит должны умереть с голоду. Растаможка одного килограмма одежды нам обходится в 5,5 доллара. Никто не хочет заслужить упреки или иметь серьезные проблемы. Все хотят работать на законных основаниях, но также хотят приносить в дом две копейки. А сегодня, если привозишь какой-то товар и оформляешь его, уходишь навечно в минус, разоряешься», - посетовали торговцы.

Отметим, что еще в прошлом году по обвинению в коррупции были арестованы четверо сотрудников Баграташенского таможенного пункта. Уголовное дело уже передано в суд. Трое обвиняемых в настоящее время находятся под арестом, в отношении четвертого мера пресечения была изменена и он был освобожден. Судебные заседания продолжаются.