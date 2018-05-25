Фонд «Айастан» стал индикатором доверия Диаспоры к властям Армении – Никол Пашинян

Всеармянский фонд «Айастан» стал индикатором доверия Диаспоры к властям Армении, сегодня на заседании совета попечителей фонда заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам премьера, с момента своего создания Всеармянский фонд «Айастан» стал опорой для Республики Армении.

«В первые годы нашей независимости роль фонда действительно была велика. В последующие годы фонд также играл очень важную роль, поскольку, считаю, Всеармянский фонд «Айастан» стал своеобразным индикатором доверия Диаспоры к властям Армении», – отметил в частности Пашинян.

«Анализируя деятельность фонда, можно получить очень серьезные сигналы о том, какие процессы происходят в Диаспоре, какие есть опасения и какими могут быть их решения. Политические процессы, которые произошли в Армении в апреле-мае, безусловно, стали новым сигналом общенациональной сплоченности, и мы должны сделать все, и непременно сделаем, чтобы трансформировать этот сигнал сплоченности в конкретный политический результат, постоянно действующий политический фактор», - сказал премьер-министр.

Важнейшим из приоритетов правительства, как заявил Пашинян, является сохранение и обеспечение постоянства чувства победы граждан Армении и армянского народа.

«Самой большой политической проблемой нашей страны была неприкосновенность права граждан на формирование власти, думаю, проблемы в нашей стране начали углубляться с того времени, когда общественность перестала доверять результатам выборов и каждый раз по итогам выборов чувствовала себя обманутой. И, следовательно, наша задача заключается в том, чтобы отныне по итогам любых выборов в Армении победившими чувствовали себя не столько та или иная политическая сила, сколько граждане Республики Армения. И я хочу подчеркнуть, что следующим важным приоритетом для нашего правительства является борьба с коррупцией, начиная с коррупции на выборах и продолжая сферой государственного управления и судебной системой», - сказал премьер.

Пашинян подчеркнул, что правительство уже предприняло конкретные шаги в этом направлении и добилось успехов.

Этот процесс, по словам премьер-министра, будет продолжаться до тех пор, пока все не убедятся в том, что коррупция как системное явление искоренена в Армении.

По его словам, в 1991 году при формировании Третьей республики было допущено серьезное концептуальное упущение: не было четко сформулировано, для чего армянский народ создает Республику Армения как государство.

«Я хочу особо подчеркнуть, что вводная часть Конституции во время внесения поправок не менялась ни разу. Основателем Республики является армянский народ, не граждане Республики Армения, не граждане Советской Армении, а армянский народ», - сказал Пашинян.

«Мы убеждены, что Республика Армения была создана армянским народом со следующей целью: сосредоточение человеческого, финансового, интеллектуального, научного, экономического, духовного потенциала армянства или его значительной части на собственной территории и обеспечение безопасности и нормального развития этого потенциала. Именно на этой концептуальной основе мы видим последующее развитие Республики Армения, и именно эта концептуальная основа должна вести нас к свободной и счастливой Армении», - отметил глава правительства.

По его словам, среднесрочным результатом этого процесса должно стать следующее: тысячелетнее колесо эмиграции армянского народа должно, наконец, остановиться и повернуться вспять, обеспечив безопасность и развитие Армении и Карабаха.

Республика Армения, по словам премьера, должна обеспечить безопасность и нормальное развитие армянского народа, а армянский народ должен обеспечить безопасность и нормальное развитие Республики Армения.

«И, значит, мы движемся по этому пути, мы движемся к свободной и счастливой Армении, и мы убеждены, что уже заложили важные краеугольные камни на пути построения этого сооружения. Мы убеждены, что этот процесс необратим и что на этом пути армянский народ, гражданин Республики Армения победил. Эта победа необратима, и она станет непрерывной», - заявил Никол Пашинян.