Мамедъяров: Требовать участия Карабаха в переговорах означает положить конец мирному процессу

«Если руководство Армении предлагает участие в переговорном процессе представителей сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, значит оно хочет положить конец мирному процессу», - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, добавив, что этот вопрос был обсужден на недавней встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в Париже.

«Я также сказал им, что подобное предложение смехотворное», - сказал глава МИД Азербайджана, тем самым ответив на заявление новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что отныне официальный Степанакерт должен вернуться за стол переговоров, в противном случае эти переговоры будут неполноценными. «Этот переговорный формат не может считаться полноценным до тех пор, пока в нем не принимает участия одна из полноправных сторон конфликта – руководство Арцаха», - в частности, сказал премьер-министр Пашинян.

В своем выступлении на международной конференции, посвященной 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, Мамедъяров сегодня также заявил, что Азербайджан «готов» наладить отношения с армянами. «Азербайджан в рамках добрососедства готов к налаживанию отношений и с армянами, конечно же, после восстановления своей территориальной целостности», - сказал он.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства добавил, что Баку никогда не откажется от восстановления своей территориальной целостности и не пожертвует своим суверенитетом.