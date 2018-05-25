«Мы все надеемся на скорейшее урегулирование карабахского конфликта» - глава МИД Армении

«Мы все надеемся на скорейшее урегулирование карабахского конфликта», - сегодня на брифинге с журналистами заявил министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«Но урегулирование должно отражать наши интересы, наши чаяния, наши цели, и, естественно, мы говорим о компромиссе, но в его основе в первую очередь лежит выражение наших интересов и целей, опять-таки в основе чего лежит право народа Арцаха на свободное самоопределение и безопасность народа Арцаха», - сказал министр иностранных дел Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли на практике вернуть Степанакерт за стол переговоров, министр иностранных дел ответил: «Я лишь ограничусь тем, что скажу, что наша важнейшая цель – вновь вовлечь в переговоры исключительно в рамках сопредседательства в Минской группы».

Мнацаканян отметил, что важнейшей задачей является сохранение динамики переговоров. «Мы готовы вовлечься, вы знаете, что мы находимся в постоянном контакте с сопредседателями, будут еще поводы, в конце этой недели, в начале следующей, и на этой неделе были, мы уже провели телефонный разговор с министром иностранных дел России, будут еще контакты, глава МИД Франции будет в Армении и в США», - сказал глава внешнеполитического ведомства Армении.

На вопрос Радио Азатутюн, возможно ли что сопредседатели посетят регион и возможна ли также встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, министр ответил: «Это не вопрос возможности, это сущность переговоров».

Напомним, вчера президент США Дональд Трамм в своем письме президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву заявил, что ближайшие месяцы предоставят возможность для урегулирования карабахского конфликта.