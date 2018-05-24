Премьер потребовал от главы ГСБПП разъяснений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем заседании правительства потребовал от руководителя Государственной службы по безопасности продуктов питания (ГСБПП) Армении Ишхана Карапетяна разъяснений касательно того, почему тот не доложил ему о том, что 10-го и 16 мая получил письма от Россельхознадзора.

Отметим, что речь идет о введенном российской стороной запрете на экспорт армянских помидоров.

«Я хочу понять, кому Вы доложили о том, что есть такая ситуация, когда наши российские партнеры обращаются к нам с конкретной просьбой, представляют конкретную ситуацию, и вопрос имеет очень важное значение? Я хочу знать, кому Вы доложили об этом. После вступления в должность премьер-министра одним из первых моих действий было следующее: я позвонил Вам и спросил, есть ли у нас проблемы в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции, и Вы сказали, что, по сути, проблем нет. После нашего разговора Вы получили два письма. Зная, что я очень заинтересован этим вопросом… Мне интересно, опишите Ваши действия, кому Вы доложили?» - сказал Пашинян.

Ишхан Карапетян попытался объясниться: «Господин премьер-министр, в рабочем порядке у нас было обсуждение, также я говорил по телефону с руководителем Россельхознадзора…».

Пашинян его прервал: «Вы неправильно поняли мой вопрос. Кому Вы доложили из членов правительства: министру сельского хозяйства, вице-премьерам, премьер-министру?»

«Было обсуждение также с министром сельского хозяйства. Я попытался связаться также с господином Мирзояном [первым вице-премьером - ред.], однако не получилось. И по этой причине… действия были осуществлены», - сказал глава ГСБПП.

Глава правительства отметил, что в полученных от российской стороны письмах были подняты санитарные вопросы, связанные с экспортированными из Армении помидорами, и груз был направлен обратно.

«Если у нас будет повторение этой ситуации, я надеюсь, что не будет. О чем идет речь: экспорт сельхозпродукции должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями, и Вы обязаны это обеспечить. Я надеюсь, что этот вопрос мы обсуждаем в последний раз», - заявил премьер.