Ален Симонян считает решение мэра Еревана «незаконным»

Член фракции «Елк» Ален Симонян считает незаконным протокол мэра Еревана о лишении его мандата члена Совета старейшин Еревана, в то же время, заявляя, что он больше не отказывается от депутатского мандата.

Симонян с 16 мая является депутатом Национального собрания Армении, два дня назад он представил спикеру парламента заявление об отказе от депутатского мандата, пояснив, что предпочитает работать в мэрии. Согласно закону, это заявление может быть удовлетворено, если в течение 7 дней Ален Симонян не отзовет его.

Мэр Еревана Тарон Маркарян, ссылаясь именно на это обстоятельство, отмечает, что Симонян уже в течение 7 дней занимает несовместимую с членством в Совете старейшин должность, следовательно, мэр силой закона обязан начать процесс лишения его мандата члена Совета старейшин.

Между тем, Симонян настаивает на том, что его заявление об отказе от депутатского мандата является основанием для устранения этой несовместимости, и мэр должен был учесть это.

«Я считаю, что это беззаконие, потому что я не упустил эти семь дней. Для чего даются эти 7 дней? Чтобы я просто сообщил, и затем, если я, тем не менее, не сообщаю, это предусматривает какой-то процесс. Ведь закон мог установить какой-то срок для того, чтобы я отказался, а понятия неполучения мандата не существует. ЦИК в рамках предоставленных ей полномочий сразу же предоставляет [мандат], независимо от того, нахожусь ли я в стране, болен ли я, пойду ли я и возьму этот документ или нет», - сказал Ален Симонян.

Симонян не собирается обжаловать решение мэра, в ближайшие дни он отзовет свое заявление на имя председателя НС об отказе от депутатского мандата.