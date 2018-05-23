«Политические реалии продиктуют, оставаться мне в Национальном собрании или нет» - Ален Симонян

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы предотвратить те действия, которые пытается предпринять Республиканская партия», - сегодня в Национальном собрании в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал Ален Симонян.

Радио Азатутюн в частности поинтересовалось у Симоняна, почему он отказался от мандата депутата Национального собрания Армении и хочет ли он продолжить работу в качестве члена Совета старейшин Еревана.

Напомним, член фракции «Елк» Алек Симонян, всего неделю назад получивший мандат депутата НС, вчера в прямом эфире в Facebook заявил, что представил председателю НС заявление о прекращении депутатских полномочий.

Симонян, который также является членом фракции «Елк» Совета старейшин Еревана, говорит, что хочет сохранить мандат члена Совета старейшин.

Радио Азатутюн: - Почему вы взяли мандат, принесли присягу, взяли на себя полномочия депутата, но в тот же день отказались от мандата депутата?

Симонян: - Должен сказать, что нет такого понятия «взять или не взять мандат». Центральная избирательная комиссия предоставляет следующему в списке номеру мандат, независимо ни от чего, если бы даже меня не было в Армении, она предоставила бы мандат, и в течение семи дней дается возможность выбрать один из мандатов.

Радио Азатутюн: - Вы могли отказаться, не прийти, не принести здесь присягу.

Симонян: - В течение семи дней дается возможность отказаться и исправить существующую несовместимость. Я мог не прийти сюда, но после того, как я сюда пришел, я уже сказал журналистам, что получил сведения и сам, обдумав, понял, что эту ситуацию, которая сложилась вокруг мэрии, я должен удержать, потому что так правильно, в плане времени я должен еще потянуть время, чтобы не думали, что там они [РПА] могут сделать все, что захотят.

Радио Азатутюн: - Если вы теперь откажетесь от полномочий депутата, и вновь возьмете на себя прежние полномочия, то предотвратите это?

Симонян: - Я постараюсь иметь возможность в нужное время войти в мэрию и оказать свое влияние.

Радио Азатутюн: - Вы не потеряли свой мандат в Совете старейшин Еревана?

Симонян: - Нет, я пока не потерял его в правовом смысле.

Радио Азатутюн: - Теперь вы однозначно решили, что не хотите быть депутатом и продолжите работу в качестве члена Совета старейшин Еревана?

Симонян: - Я однозначно решил, что сделаю все от меня зависящее, чтобы предотвратить те действия, которые пытается предпринять Республиканская партия, если нужно будет остаться в Совете старейшин, до конца останусь, если пойму, что здесь больше могу это контролировать, останусь здесь.

Радио Азатутюн: - Вы еще точно не решили, складываете мандат или нет? Теперь Вы либо депутат, либо член Совета старейшин Еревана, г-н Симонян, определитесь, какие обязанности вы на себя берете.

Симонян: - Есть информация, что мэрия собирается, независимо от того, сложил бы я мандат или нет, обратиться в Центральную избирательную комиссию и лишить меня мандата члена Совета старейшин, я воспротивился этому решению, и я сделал это, чтобы не дать им возможность сделать этот шаг. Это также стало одной из причин. Политические реалии продиктуют мне дальнейшие шаги, а также советы и обсуждения с моими коллегами.

Радио Азатутюн: - В политические реалии входит также отставка Тарона Маркаряна?

Симонян: - Тарон Маркарян должен был подать в отставку на прошлой неделе.

Радио Азатутюн: - Пресса и социальные сети наводнены информацией, что у Вас есть определенные сведения о том, что, возможно, на Тарона Маркаряна будет оказано давление, он подаст в отставку, и в этом случае Вы попытаетесь занять должность мэра Еревана. Ваше решение в течение семи дней будет принято в рамках этого сценария, когда вы говорите о реалиях?

Симонян: – Я заверяю прессу, социальные сети и наших сограждан, что своим пройденным путем я никогда не давал повода думать, что я лгу перед видеокамерами или что-то скрываю, подобных примеров не было, и сейчас я открыто Вам говорю: никаких обсуждений, никаких сведений о том, что будет что-то, поэтому я буду делать то-то, не было и нет. Я сделал это самостоятельно, это было мое решение, я его не обсуждал с кем-то, я воспользовался той правовой возможностью, которую дает мне закон, чтобы по возможности иметь влияние в мэрии и на осуществляемые мэром действия.