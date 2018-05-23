Резолюция о признании Геноцида армян будет включена в повестку дня пленарных заседаний Кнессета

Сегодня парламент Израиля (Кнессет) одобрил включение резолюции о признании Геноцида армян в повестку дня пленарного заседания Кнессета. Резолюцию подготовила имеющая меньшинство в парламенте партия «Мерец».

Как в предыдущие годы, так и на этот раз вопрос был внесен в повестку для обсуждения а не признания. То же самое произошло и в феврале этого года, когда вопрос поднял председатель оппозиционной партии «Еш Атид» Яир Лапид, парламент, однако, отклонил проект после негативной реакции МИД страны.

Председатель Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн сегодня лично провел заседание и выступил с вступительным словом, сказав о необходимости признания Геноцида армян. Затем о признании говорила руководитель парламентской фракции партии «Мерец» Тамар Зандберг. Она призвала депутатов забыть все политические интересы, противоречия между коалицией и оппозицией. Зандберг также подчеркнула, что «Мерец» с 1989 года поднимает этот вопрос.

Лишь один депутат попытался возразить, однако примечательным стало то, что на этот раз правительство не выразило противоположного мнения. 16 голосами «за», при отсутствии голосов «против» и воздержавшихся, Кнессет решил на следующем пленарном заседании обсудить законопроект о признании Геноцида армян.

В зале присутствовали руководители и члены армянских организаций, представители Армянской патриархии Иерусалима.

Израильские депутаты вновь стали говорить о необходимости признания Геноцида армян на фоне нового дипломатического скандала с Турцией, разгоревшегося после кровавых столкновений в секторе Газа на прошлой неделе. В результате этих столкновений между израильскими войсками и палестинскими протестующими погибли около 60 палестинцев, сотни были ранены, после чего официальная Анкара обвинила власти Израиля в «геноциде».

«Несомненно, никто не может соперничать с Эрдоганом в знании о том, что такое терроризм и бойня», - в ответ заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Накануне все израильские СМИ писали об окончательном признании Геноцида армян, несколько министров призвали к признанию Геноцида армян, депутат от оппозиционного «Сионистского лагеря» Ицик Шмули и депутат от правящей партии «Ликуд» Амир Охана выступили с заявлением о выступлении с отдельным проектом закона, и в результате вопрос вновь был передан оппозиционной партии «Мерец».

Руководитель фракции «Мерец» Тамар Зандберг сообщила Радио Азатутюн, что, возможно, на следующей неделе вопрос уже будет вынесен на пленарное заседание с целью признания.

В 2016 году комитет по образованию, культуре и спорту Кнессета уже признал Геноцид армян.

В случае принятия нового законопроекта Израиль станет 30-й страной, признавшей Геноцид армян.