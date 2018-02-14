Кнессет Израиля отклонил законопроект о признании Геноцида армян

Сегодня на пленарном заседании Кнессета (парламента) Израиля впервые был обсужден законопроект о дне поминовения жертв Геноцида армян. Он был отклонен соотношением голосов 41 - «против» и 28 – «за», воздержавшихся не было.

Автором законопроекта стал руководитель парламентской фракции партии «Еш Атид» («Есть будущее»).

Он выступал в течение всего 3 минут, напомнив в своем выступлении следующие слова, произнесенные в 1939 году спланировавшим геноцид евреев Адольфом Гитлером: «Кто сегодня говорит о геноциде армян». «И поскольку мы не говорим о геноцидах, они повторяются», - сказал глава фракции «Еш Атид».

Многие депутаты задавали вопрос: почему именно сейчас представлен этот законопроект? В ответ глава фракции «Еш Атид» Лапид сказал: «Это непростой вопрос, это не вопрос дебатов, это простой нравственный вопрос о том, можем ли мы, евреи, отрицать геноцид. Это не вопрос точек зрения оппозиции и власти, это вопрос совести евреев и неевреев».

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели во время обсуждения сказала: «После провозглашения независимости Армении в 1991 году главной целью Министерства иностранных дел Армении стало международное признание Геноцида армян. В 2015 году правительство Армении поставило перед собой цель – добиться официального признания Геноцида армян со стороны США, Евросоюза и Израиля. Все они не признали Геноцид армян.

Этот вопрос несколько раз обсуждался, но наша позиция осталась неизменной. Очень важно признать трагедию армянского народа, и мы, евреи, понимаем это, но мы не можем изменить нашу внешнюю политику, поскольку существуют большие дипломатические проблемы».

После своего выступления замминистра иностранных дел Израиля предложила проголосовать против законопроекта. В ходе обсуждения прозвучали взаимные обвинения, после чего состоялось голосование.

Находящиеся в эти дни в Израиле члены парламентской делегации Армении не захотели присутствовать на состоявшихся в Кнессете обсуждении и голосовании.