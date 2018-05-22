Я не служил в армии из-за проблем со здоровьем - министр диаспоры

Новоназначенный министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян заявил о том, что не служил в армии из-за проблем со здоровьем.

«Ещё с 18-ти лет я был освобождён от воинской обязанности», - сказал Айрапетян во вторник, отвечая в эфире Азатутюн ТВ на вопросы пользователей соцсети Facebook.

При этом 28-летний министр отметил, что в случае необходимости может предоставить общественности более конкретную информацию по этому поводу. «В этом смысле я прозрачен», - отметил Айрапетян.