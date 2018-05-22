Будет создан крупный фонд для продолжения лечения детей с раком

Сегодня по приглашению супруги премьер-министра Армении Анны Акопян состоялась вторая встреча с участием детских благотворительных фондов и специалистов в области детской онкологии и гематологии.

Согласно заявлению канцелярии супруги премьер-министра, участники встречи развеяли озабоченность, которая послужилаповодом для предыдущей встречи, по поводу того, что изменение политической ситуации в стране может подорвать нормальную деятельность в данной сфере.

«Более того, присутствующие с радостью отметили, что заявление, распространенное по результатам предыдущей встречи, оказало большое влияние, и пожертвования для детской онкологии и гематологии значительно возросли. Присутствующие подтвердили свою приверженность концентрации всех своих усилий и возможностей для продолжения лечения детей, больных раком. Для этой цели предусматривается создание крупного фонда с участием благотворительных фондов и специалистов в этой области, которые будут координировать деятельность и будут действовать от имени всех заинтересованных специалистов, организаций и частных лиц», - отмечается в сообщении.

Согласно тому же источнику, Анне Акопян было предложено войти в Попечительский совет. «Г-жа Акопян любезно согласилась и выразила убежденность в том, что фонд будет открыт для сотрудничества со всеми заинтересованными организациями и будет действовать исключительно прозрачно и системно».

Напомним, что члены Попечительского совета Фонда «Подари жизнь» накануне на встрече с журналистами заявили, что Фонд продолжит работу и будет продолжать поддерживать лечение детей, страдающих от рака крови, несмотря на заявление, опубликованное на веб-сайте Фонда на прошлой неделе. Причиной заявления о временной приостановке деятельности фонда стало изменение политической ситуации в стране, что вызвало ряд технических проблем: основной вопрос был связан с почетным председателем Попечительского совета, бывшей первой леди Армении Ритой Саргсян.