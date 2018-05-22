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Культура

Премьер-министр Армении поздравил Шарля Азнавура с днем рождения

Шарль Азнавур (архивная фотография)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил всемирно известного французского шансонье армянского происхождения Шарля Азнавура с днем рождения.

«Дорогой Шарль Азнавур! От имени нашего народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения. В этот момент поворотных изменений в жизни Армении история Вашей жизни и деятельности является более чем образцовой, потому что доказывает, что человеческая воля и последовательность не знают запретов, и любая цель досягаемая, если у тебя есть мечта, уверенность, терпение и вера. Ваша жизнь и деятельность являются исключительным примером победы человеческого таланта, воли, трудолюбия, который вдохновлял и вдохновляет миллионы людей во всем мире», - говорится в поздравительном послании Пашиняна, текст которого опубликован на официальном сайте главы армянского правительства.

Сегодня, 22 мая, Шарлю Азнавуру исполнилось 94 года.

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