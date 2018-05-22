Началась очередная четырехдневная сессия парламента

В Национальном собрании Армении стартовала очередная четырехдневная сессия.На сегодняшнем заседании зарегистрировано 89 депутатов.

Спикер Национального собрания Ара Баблоян в начале заседания представил депутатов, которые недавно получили мандаты.

По словам Баблояна, в повестку дня сегодняшнего заседания включены 13 вопросов, в том числе отчет о деятельности Прокуратуры Республики Армения за 2017 году, поправки к Уголовному кодексу РА, годовой отчет о деятельности Центрального банка Армении (Отчет об инфляции), вопрос внесения изменений в Закон РА «О государственных пенсиях» и другие.