Досрочные выборы по-прежнему остаются приоритетом - Пашинян

Досрочные выборы по-прежнему остаются приоритетом для нового правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами сегодня после церемонии принесения присяги в резиденции президента Армении.

Напомним, присягу в присутствии президента Армении Армена Саркисяна принес сам Никол Пашинян и все члены его правительства.

После церемонии президент Армен Саркисян поздравил Пашиняна и всех членов правительства и пожелал им успехов в работе.

Во время беседы с журналистами премьер-министр Пашинян ответил на многочисленные вопросы. Его, в частности, спросили о том, почему его команда также говорит о долгосрочных программах при том, что ранее Пашинян говорил, что приоритетом для его правительства будет подготовка досрочных парламентских выборов.

По словам Пашиняна, проведение досрочных выборов по-прежнему является для них приоритетом, однако, как отметил он, это не исключает наличие долгосрочных программ.

«У правительства были и будут долгосрочные и краткосрочные программы. В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство. В каком формате – это другой вопрос», - отметил Пашинян.

Как отметил Пашинян, важны не сроки проведения досрочных выборов, а сроки осуществления необходимых реформ. По его словам, проект реформированного Избирательного кодекса, возможно, будет представлен уже в конце июня.

На просьбу одного из журналистов прокомментировать заявления директора Службы национальной безопасности (СНБ) о раскрытии ряда коррупционных схем и сказать, есть ли у директора СНБ «добро» от премьер-министра, Никол Пашинян предложил отказаться от прежних выражений вроде «добро», которые, как подчеркнул он, не созвучны деятельности нынешних властей.

«И СНБ, и другие органы должны полноценно выполнять свои функции. Директор СНБ сделал заявление. Когда будут конкретные действия, общественность узнает. Директор СНБ периодически докладывает мне, и я в целом в курсе», - отметил премьер-министр.