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Политика

Состоялась церемония присяги премьер-министра и членов его кабинета

Сегодня в Президентском дворце в Ереване в присутствии президента Армении Армена Саркисяна состоялась церемония присяги премьер-министра Никола Пашиняна, первого вице-премьера Арарата Мирзояна, вице-премьеров и членов недавно сформированного кабинета.

Изначально не планировалось проводить церемонию в присутствии прессы. Однако незадолго до мероприятия Никол Пашинян посредством своей страницы в Facebook пригласил СМИ для освещения события.

После церемонии планировалась также пресс-конференция Пашиняна.

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