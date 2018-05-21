Состоялась церемония присяги премьер-министра и членов его кабинета

Сегодня в Президентском дворце в Ереване в присутствии президента Армении Армена Саркисяна состоялась церемония присяги премьер-министра Никола Пашиняна, первого вице-премьера Арарата Мирзояна, вице-премьеров и членов недавно сформированного кабинета.

Изначально не планировалось проводить церемонию в присутствии прессы. Однако незадолго до мероприятия Никол Пашинян посредством своей страницы в Facebook пригласил СМИ для освещения события.

После церемонии планировалась также пресс-конференция Пашиняна.