Никол Пашинян в прямом эфире показал правительственную дачу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в прямом эфире на своей странице в Facebook показал правительственную дачу, на которой он в настоящее время проживает с семьей.

Пашинян, которого сопровождала его супруга Анна Акопян и младшие дочки Шушан и Арпи, впервые показал широкой публике комнаты особняка, а также двор и зону отдыха.

Как отметил в прямом эфире Пашинян, в одном из нескольких особняков на территории правительственной дачи в настоящее время проживает также бывший президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян, однако, по его словам, он с ним или с кем-либо еще из бывших или действующих высокопоставленных чиновников Армении на территории правительственной дачи не встречался. Как отметил Пашинян, Сержа Саргсяна видел его сын Ашот.

Премьер-министр Пашинян также продемонстрировал один из особняков, в котором, по его словам, проживали лидеры Армении советской эпохи, в том числе Карен Демирчян, а также первый и второй президенты независимой Армении – Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян.

Премьер-министр также пообещал еще один прямой эфир в субботу, во время которого он расскажет о вопросах, связанных с судебной системой Армении.