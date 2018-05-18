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В Грузии отметили День национального костюма

18 мая в грузинской столице отметили День национального костюма. Люди в традиционных одеждах разных регионов Грузии вышли на проспект Давида Строителя в Тбилиси на костюмированное шоу.
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