Работники завода «Араратцемент» требуют повышения зарплаты

Несколько десятков работников завода «Араратцемент» сегодня провели акцию протеста, в ходе которой заблокировали въезд грузовиков на территорию завода. Протестующие требовали увеличения заработной платы.

«Разве уборщик не содержит семью? Он получает 60 [тысяч драмов], пусть добавят еще 50 тысяч, чтобы стало 110 тысяч. Люди берутся за вторую, третью работу, чтобы содержать семью, разве не стыдно?» - сетовали участники акции протеста.

«Мы недовольны часами работы, за 16 часов работы мы толком ничего не получаем. Мы получаем 200 тысяч [драмов]. Что это за сумма за 16 часов работы? Уже не можем работать, все мы стали инвалидами. Зарплата всегда переводится на наши счета поздно, в очень редких случаях мы ее получали вовремя», - добавляли протестующие.

В предыдущие дни работники завода помимо этого выдвигали дирекции еще два требования: они требовали, чтобы расчет их заработной платы производили не начальники цехов, а бухгалтеры, а зарплату они получали не позднее 15 числа каждого месяца. Два последних требования были удовлетворены, но вопрос повышения заработной платы пока остается на этапе обсуждений.

Участники акции протеста также говорили, что слышали разговоры о том, что некоторые цеха завода вскоре перестанут работать. Однако эти слухи сегодня опроверг генеральный директор концерна «Мульти груп», принадлежащего лидеру партии «Процветающая Армения», руководителю парламентской фракции «Царукян» Гагику Царукяну, Седрак Арустамян.

«Я поручил просчитать различные варианты, обсудить, но это не означает, что мы закрыли, закрываем или закроем», - сказал Арустамян.

Работники «Араратцемента» потребовали также встречи с Гагиком Царукяном.

Генеральный директор концерна «Мульти Груп» заверил протестующих, что 25 мая состоится обсуждение, по итогам которого работники завода получат ответ на свое требование о повышении зарплаты, а в случае отрицательного ответа пообещал организовать их встречу с Гагиком Царукяном.