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Политика

Ашотян: О саботаже речи быть не может

Армен Ашотян, Ереван, 17 мая 2018 г.

Депутат Национального собрания Армении Армен Ашотян, представляющий фракцию Республиканской партии Армении (РПА), согласен с сегодняшним заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что проходящие в последние два дня в Армении акции гражданского неповиновения никак не связаны с политическим саботажем.

В ходе беседы с журналистами в парламенте Ашотян заявил, что Республиканская партия сегодня является единственной парламентской оппозицией и не может себе позволить подобные мелочные решения.

«О саботаже речи быть не может, поскольку Республиканская партия, находясь с момента восстановления нашей государственности и по сей день рядом с существующими в стране проблемами национального и государственного значения, не может позволить себе подобные мелочные и мстительные решения. Думаю, с 8 мая [дня избрания Никола Пашиняна премьер-министром - ред.] и до сих пор не было ни одного зафиксированного случая, когда бы представители РПА выполняли свои обязанности плохо или же не выполняли их, либо призывали наших граждан перекрывать дороги и прочее. Считаю, что в сегодняшнем послании премьер-министра были очень ясные намеки на то, откуда проистекают эти действия. Они абсолютно не связаны с Республиканской партией», - сказал Ашотян.

Он подчеркнул, что РПА, являющаяся единственной оппозиционной силой в парламенте, делает все для обеспечения политического плюрализма в стране. Депутат-республиканец в настоящий момент видит три опасности для Армении: первая - это хаос, вторая - риск пойти по чрезмерно авторитарному пути на платформе общественных дискуссий, и третья опасность – та степень популизма, которая может подвергнуть эрозии работу государственных органов.

«Я не хочу сейчас конкретизировать, потому что опасение общее, это не только мое опасение. Считаю, что это опасение вы тоже видели в ходе различных общественных, политических, пусть и закрытых дискуссий. Я хочу, чтобы новое правительство, новые власти по возможности держались подальше от этих трех опасных сценариев. И здесь важная роль парламентской оппозиции также заключается в обеспечении политического плюрализма, озвучивании вопросов. И роль республиканцев в сложившейся политической ситуации более чем ясна», - заявил Ашотян.

Он также прокомментировал опубликованную сегодня статью первого президента Армении, в которой Левон Тер-Петросян не исключил провоцирования подобных акций протеста со стороны бывшего режима.

По мнению первого президента, республиканцы попытаются путем открытого саботажа постепенно понизить авторитет новой власти и создать в стране ситуацию неуправляемости и хаоса.

В ответ на эти утверждения руководящий член РПА сказал, что Левон Тер-Петросян проявляет предвыборную активность перед ожидающимися досрочными парламентскими выборами. «У первого президента имеются две миссии в этой сложившейся внутриполитической ситуации, согласно его же собственным представлениям. Во-первых, думая, что будут внеочередные парламентские выборы, он пытается активизировать таким образом также АНК и проявляет некоторую предвыборную деятельность. И во-вторых, думаю, для Левона Тер-Петросяна все еще важна реализация своего видения, своих подходов к урегулированию карабахского конфликта».

Ашотян также отметил, что главным адресатом статьи является не Республиканская партия, поэтому вопросы следует задавать не им.

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