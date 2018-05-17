«В Армении создалось исключительное положение, когда государственная машина может сломаться» - Левон Тер-Петросян

Самым важным испытательным этапом для любой революции является период, следующий сразу за победой революции. Именно в это время воодушевленные победой активисты из рядов сплоченного движения начинают проявлять самодеятельность и пытаются теми же революционными методами решать накопившиеся за долгие годы многочисленные локальные проблемы. Об этом написал первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своей статье под заголовком «Угрожающая государственности опасная ситуация», опубликованной на сайте ilur.am, отметив, что именно это мы наблюдаем сегодня.

«Почти на всей территории республики мы видим акции протеста – хотя и совершенно справедливые, однако нерегулируемые из революционного центра: цементный и золотодобывающий комбинаты в Арарате, медно-молибденовый комбинат в Агараке, сотрудники завода «Наирит», производители молока, таксисты, импортеры автомобилей, сторонники «Сасна црер», вузы, школы даже детсады вовлечены в акции протеста, граждане недовольны мэрией и муниципалитетами Еревана, в Севане протестуют против приватизации земли со стороны ААЦ, недовольны сотрудники военкоматов и т.д. Повторю, все эти акции, выдвинутые в них требования, за редким исключением, справедливы. Эти вопросы должны были быть решены давно. И если это недовольство до сих пор не проявлялось откровенно, то только по причине жесткого давления со стороны режима, насилия со стороны органов правопорядка, террора со стороны уголовных элементов, из страха потерять бизнес и работу. Сегодня этих страхов уже нет, и люди пытаются решить свои проблемы методами сплоченного, дисциплинированного, подчиняющегося указаниям своего лидера движения Пашиняна», - написал Тер-Петросян.

Первый президент Армении отмечает, что не учитывается, однако, одно важное обстоятельство: сегодня Пашинян является премьер-министром Армении, главой государства, важнейшей функцией которого является обеспечение нормальной работы государственных органов.

«Следовательно, даже из самых искренних побуждений, эти самодеятельные демонстрации и особенно захваты зданий и перекрытие улиц, в конечном итоге, хотя и непреднамеренно, направлены именно против Пашиняна. Не исключено, что, помимо стихийных и искренних акций протестующих, некоторые акции протеста направляются и сторонниками прежнего режима, который, хотя и отступил, но не капитулировал», - говорится в статье.

По словам Левона Тер-Петросяна, ясно, что через несколько дней республиканцы утвердят программу правительства, возложив всю ответственность за управление страной на Пашиняна, избегая невыгодных для себя на данный момент внеочередных выборов.

«После этого они, сохраняя сплоченность своих рядов, подобными методами и, проваливая законодательные инициативы правительства, откровенным саботажем попытаются понизить авторитет новых властей и создать в стране состояние неуправляемости и хаоса», - отметил первый президент.

«Мерилом состоятельности любого государства является его управляемость, бесперебойная работа государственной машины. Если не будет обеспечена управляемость государства, ни одна страна, даже дружественная, не будет серьезно воспринимать власти нашей страны. В Армении создалось исключительное положение, когда государственная машина может сломаться, подвергнув страну полной неуправляемости, - написал Тер-Петросян и продолжил: - Это является самым опасным положением для любой страны. Даже диктатуры не столь опасны, как неуправляемость страны, поскольку диктатуры – явление временное, они рано или поздно проходят, однако неуправляемость страны может ее погубить».

«Не хочу приводить много примеров, достаточно вспомнить положение Грузии и Азербайджана в начале 90-х. Сегодня сверхзадачей как властей, так и политических сил и сознательных слоев общества, должен стать императив неввергания страны в потрясения и сохранение управляемости государства. Это требование относится и к сторонникам режима, в которых, надеюсь, реваншизм не притупил окончательно чувство государственного блага.

Все это я говорю не в качестве теоретических рассуждений. В подобном положении АОД оказался при приходе к власти, сразу после того, как руководство в парламенте и в правительстве перешло к АОД. Тогда самодеятельность активистов движения и неуправляемых элементов (восстание АОА, захват отделений СНБ и полиции в Армавире и Мегри, прессинг в отношении коммунистических руководителей на местах, попытка проникновения в здание телецентра, захват здания Ергорсовета (ныне - здание Конституционного суда) привела к подобной ситуации. Нам удалось в кратчайшие сроки, в основном, уговорами и призывами, иногда – силой закона, обеспечить полную управляемость страной. Благодаря этому нам удалось избежать катастрофических развитий, выпавших на долю Грузии и Азербайджана, и удостоиться одобрения и полной поддержки со стороны международного сообщества. Ради справедливости надо отметить, что в дальнейшем Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну удалось не только не расшатать управляемость страной, но и, следуя иным, совершенно неприемлемым, ценностям, применением антидемократических и противозаконных методов, им удалось привести страну к чрезмерной управляемости, что и стало основной причиной сегодняшней революции», - написал Тер-Петросян.

Первый президент заверл, что причиной написания его статьи является исключительно сердоболие и желание успеха новому правительству.

«Нынешнее всенародное движение достигло великой победы, свергнув 20-летнюю диктатуру в Армении. Уже этим Пашинян занял достойное место в армянской истории. Для народа будет величайшим разочарованием, если ему не удастся с честью выйти из этой создавшейся опасной ситуации, чтобы занять в истории еще более почетное место», - заключил свою статью Левон Тер-Петросян.