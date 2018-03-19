Фракция «Елк» Совета старейшин Еревана не приняла участия в обсуждении представленного «Еркир цирани» вопроса, покинув зал заседаний

Оппозиционная фракция «Еркир цирани» («Страна абрикоса») Совета старейшин Еревана предложила назвать часть улицы Вазгена Саргсяна в центре Еревана именем 28-го президента США Вудро Вильсона.

Именем американского президента предлагалось назвать часть улицы Вазгена Саргсяна от Государственного театра музыкальной комедии имени Акопа Пароняна на площади Республики до зданий МИД и Министерства юстиции, а также установить памятник Вудро Вильсону в прилегающем к улице Вазгена Саргсяна парке, известном ереванцам как фонтаны «Эребуни-Ереван 2750».

Фракция также внесла в повестку дня вопрос об установке памятника, увековечивающего память жертв событий 1 марта 2008 года.

Члены фракции Республиканской партии Армении сочли это провокацией.

«Госпожа Постанджян, как вы объясните то, что представили два разных проекта в одном проекте правового акта, если я теоретически выступаю за один вопрос проекта, но против другого, как я должна голосовать?» - спросила Ануш Айрян.

А Мартин Вардазарян добавил: «Ваша фракция представила два вопроса вместе, здесь уже есть спланированный провокационный шаг, признайте это как юрист».

Другая оппозиционная фракция столичного совета, «Елк» («Выход»), также подвергла критике оба проекта, отметив, что они не взаимосвязаны.

Глава фракции «Елк» Давид Хажакян заявил, что мэр Тарон Маркарян преднамеренно так быстро включил вопрос в повестку дня, потому что когда они представляли проекты о переименовании улиц, вопрос включался в повестку дня не так скоро.

«Это сделано специально, чтобы Республиканская партия увидела и насладилась столкновением двух оппозиционных фракций», - сказал Хажакян, заявив, что их фракция не станет участвовать в обсуждении, после чего члены фракции покинули зал заседаний.

Оба проекта по результатам голосования были отклонены.

Отметим также, что представитель фракции «Елк» Ален Симонян предложил почтить минутой молчания память жертв «1 марта», однако члены фракции Республиканской партии при этом не встали.