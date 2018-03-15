Значительная часть положений соглашения Армения-ЕС будут введена в действие с 1 апреля

Значительная часть положений подписанного пять месяцев назад между Арменией и Европейским союзом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве будет введена в действие после 1 апреля, а до этого документ должен быть ратифицирован парламентом Армении.

«Сразу после ратификации большая часть положений будет введена во временное применение. Такое положение предусмотрено в соглашении», - сегодня в ответ на вопрос Радио Азатутюн сказал заместитель министра иностранных дел Карен Назарян.

«То есть, сначала [соглашение] будет рассмотрено в Конституционном суде, а затем пройдет процесс ратификации со стороны Национального собрания. Речь идет о сроке до 1 апреля», - добавил Назарян.

Соглашение, подписанное между Евросоюзом и Арменией 24 ноября прошлого года в Брюсселе, правительство Армении одобрило еще в конце прошлого года. В ближайшее время, когда Конституционный суд также даст положительное заключение, оно в виде проекта закона будет направлено в Национальное собрание.

Документ, регулирующий сотрудничество с Арменией практически во всех сферах, должен быть ратифицирован также 28 странами-членами Европейского союза. До сих пор этот процесс завершила только Эстония. Однако соглашение предусматривает, что после ратификации документа в Армении значительная часть положений будет введена в действие, и они могут быть приостановлены лишь в том случае, если какая-либо из стран-членов Евросоюза не ратифицирует соглашение.

Соглашением Армения-ЕС предусматриваются также реформы в сфере общественного управления. Этой теме была посвящена начавшаяся сегодня в Ереване серия обсуждений в рамках программы Восточного партнерства ЕС.

«Здесь собрались как представители Евросоюза, так и представители стран-членов Восточного партнерства, и они со своими армянскими коллегами должны также обсудить, сравнить ход этих реформ и попытаться понять в плане графика, какая страна на какой ступени находится в плане проведения этих реформ», - отметил Карен Назарян.

На открытии дискуссии на тему «Демократия, хорошее управление и стабильность» глава делегации Евросоюза в Армении Пётр Свитальский отметил, что Армения несомненно находится на этапе глубоких реформ и сфера общественного управления является одним из наиболее важных вопросов. «Мы предложили нашу помощь, и в целом вклад Евросоюза в реформу сферы общественного управления в Армении составляет больше 40 млн евро. А в прошлом году мы запустили новую программу бюджетного содействия стоимостью 20 млн евро, цель которой - помочь Армении модернизировать сферу общественного управления и развить в стране новые инструменты хорошего управления», - в своем выступлении отметил посол.

Свитальский подчеркнул, что важно, чтобы страны-члены Восточного партнерства обменивались своим опытом проведения реформ в сфере общественного управления, поскольку все они сталкиваются с трудностями перехода от бывшей советской системы к современной модели управления.

«У этих стран есть и другие общие вызовы, которые должны быть здесь обсуждены, в том числе - как построить политически беспристрастную, меритократическую гражданскую службу, как бороться с коррупцией, как обеспечить участие широких кругов общественности в управлении, как сделать государство и связанные с ним структуры более прозрачными и подотчетными перед общественным мнением. Но вы лучше знаете, что более важно, а что менее важно», - сказал посол ЕС.