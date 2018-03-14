Участие депутатов в заседаниях правительства будет ограничено

Министерство юстиции в ближайшие дни выступит с новой законодательной инициативой, ограничивающей участие депутатов в заседаниях правительства.

Отметим, что действующий конституционный закон РА «Регламент Национального собрания» позволяет депутатам присутствовать на заседаниях правительства, между тем, новый закон «О структуре правительства» не предусматривает возможности участия депутатов в заседаниях камина.

Министр юстиции Давид Арутюнян, отвечая сегодня на вопрос Радио Азатутюн, сказал: «Да, думаю, в ближайшие дни будет выдвинута инициатива по внесению в этой части поправок в конституционный закон «Регламент НС», поскольку заседание правительства – это, тем не менее, закрытое заседание исполнительного органа».

Добавим также, что по новому закону «О структуре правительства» возможность постоянного участия в заседаниях правительства не предусматривается также для Защитника прав человека (омбудсмена), мэра Еревана, генерального прокурора. Эти должностные лица могут участвовать в заседаниях правительства в случае приглашения со стороны премьер-министра.