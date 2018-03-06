Парламент Армении обсуждает пакет законопроектов о структуре и деятельности правительства

В Национальном собрании Армении сегодня обсуждается объемный пакет законопроектов «О структуре и деятельности правительства Армении».

В соответствии с принятой в 2015 году Конституцией, после 9 апреля Армения уже окончательно перейдет к парламентской форме правления, и данным объемным законодательным пакетом устанавливается, какую структуру и какие отношения с другими органами должно иметь правительство.

После 9 апреля в Армении вместо одного вице-премьера будут три, один из которых будет называться первым вице-премьером. Вместо 18 министерств будут действовать 17.

В составе нового правительства не будет возглавляемого нынешним вице-премьером Ваче Габриеляном Министерства международной экономической интеграции и реформ. В этой связи депутат фракции «Елк» Мане Тандилян поинтересовалась, в соответствии с какой логикой было предпринято это изменение и почему, например, было сохранено Министерство диаспоры.

На этот вопрос ответил министр юстиции Давид Арутюнян: «Вообще список, состав министерств всегда является вопросом политической целесообразности. Как распределить функции министерства между другими министерствами. Есть страны, имеющие всего 7 министерств, а есть страны, имеющие 60 министерств. В каждом случае это решает правительство и представляет это решение в Национальное собрание. И обратите внимание, это тот особый закон, который в Национальное собрание может представить только правительство».

Полиция и Служба национальной безопасности, которые в настоящее время являются органами при правительстве, будут переданы в подчинение премьер-министра.

Депутат фракции «Елк» Геворк Горгисян поднял вопрос: «В таком случае, если премьер-министр Армении совершает национальное предательство или выявляются вопросы несовместимости, какая структура должна это расследовать, какая структура должна вскрыть эти вопросы?»

«Что касается предательства, именно этим обусловлено то, что Служба национальной безопасности не должна быть министерством, полиция не должна быть министерством. Они не участвуют в выполнении политических решений, они принимают решения самостоятельно, под собственную ответственность, воплощая в жизнь политику. В данном случае - Уголовный кодекс. Чтобы процесс осуществлялся правильно, у нас также есть структура, которая осуществляет соответствующий надзор. Это прокуратура», - ответил Давид Арутюнян.

Горгисян попросил разъяснить: «Если эти структуры напрямую подчинены премьер-министру, не думаете ли Вы, что здесь будет конфликт интересов при раскрытии некоторых случаев? И, с другой стороны, насколько и как эти структуры будут подотчетны Национальному собранию? Потому что Национальное собрание также обязано осуществлять парламентский надзор».

«Знаете, есть много стран, где прокуратура работает, находясь в подчинении Министерства юстиции, но это вовсе не означает, что прокуратура каким-либо образом зависит от министра юстиции. Подчинение не означает, что не обеспечена надлежащая по закону операционная независимость. И в данном случае речь должна идти именно об этой операционной независимости», - ответил Арутюнян.