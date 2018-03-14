«У меня будет серьезная дискуссия с руководством Общественного телевидени» - министр юстиции

Репортаж, снятый в женской колонии и показанный в программе «Лав ереко» («Хороший вечер») в эфире Общественного телевидения, вызвал также обеспокоенность министра юстиции Давида Арутюняна.

В беседе с Радио Азатутюн Арутюнян назвал этот репортаж недопустимым, отметив, что это уже второе серьёзное упущение со стороны Общественной телерадиокомпании.

«Я считаю, что это недопустимо, я сам обеспокоен этим, и у меня будет очень серьезная дискуссия с руководством Общественной телерадиокомпании, потому что это, по моему глубокому убеждению, не первый случай, это второе серьезное упущение со стороны Общественного телевидения, мы проведем серьезное обсуждение», - сказал Арутюнян.

Отметим, что в репортаже журналист проводил интервью с женщинами-заключенными, задавая им вопросы о том, каков их идеал мужчины, существует ли любовь с первого взгляда, есть ли в тюрьме обаятельные надзиратели, а ответы женщин сопровождались громким закадровым смехом.

Правозащитники утверждают, что в репортаже женщины-заключенные, принадлежащие к уязвимой группе, подвергаются высмеиванию.