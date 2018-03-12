Правозащитники считают, что женщины-заключенные в эфире Общественного телевидения подверглись высмеиванию

Репортаж, снятый в женской колонии для выпуска телешоу «Лав ереко» («Хороший вечер»), вышедшего в эфир Общественного телевидения на 8 марта, подвергся критике со стороны правозащитников, которые утверждают, что в этом репортаже женщины-заключенные, принадлежащие к уязвимой группе, подверглись высмеиванию.

«Мы обсуждаем, как выразить наш протест... это и без того уязвимые люди... они не должны становиться предметом насмешек», - в беседе с Радио Азатутюн сказала правозащитница Заруи Ованнисян.

По словам члена наблюдательской группы по осуществлению общественного контроля в уголовно-исполнительных учреждениях Заруи Оованнисян, есть ряд вопросов, ответы на которые должно дать уголовно-исполнительное управление Министерства юстиции.

«Знали ли эти женщины, как будут смонтированы их слова и как на них будет наложен закадровый смех? Во-вторых, имели ли эти женщины возможность выбора – отвечать на вопросы или нет? Или администрация сама выбрала женщин, которые должны ответить на вопросы журналиста?».

В репортаже журналист проводит интервью с семью женщинами-заключенными, задавая им, к примеру, такие вопросы: какую одежду нужно носить 8 марта? существует ли любовь с первого взгляда? каков их идеал мужчины? есть ли в тюрьме обаятельные надзиратели? Ответы женщин сопровождаются громким закадровым смехом.

Кроме того, десяткам журналистов доступ в тюрьмы запрещен, учитывая, сколько раз журналисты обращаются за получением разрешения на одну съемку, как долго ожидают этого разрешения и в конце концов зачастую по какой-нибудь причине получают отказ.

«Расследующим журналистам вход запрещен, а тем, кто снимает шоу, – нет», - отмечает журналист издания «Хетк» Гриша Баласанян, который уже год ждет разрешения на проведение съемки в уголовно-исполнительном учреждении «Больница для осужденных».

«Я почти год обращаюсь в уголовно-исполнительное управление, в частности к его начальнику. Я также обратился к министру юстиции с просьбой разрешить провести съемку в уголовно-исполнительном учреждении «Больница для осужденных». В течение года я периодически получаю отказ: мы загружены...», - сказал Баласанян.

Не только изданию «Хетк», но и газете «Грапарак» с той же мотивировкой «рабочая загруженность» уголовно-исполнительное управление отказало в проведении съемки в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», в частности, в ознакомлении с условиями в библиотеке, столовой и камерах.

«Мы обращаемся с просьбой о посещении какого-нибудь осужденного в каком-нибудь уголовно-исполнительном учреждении. И знаете что, получаем циничный ответ, что «по причине занятости мы не можем разрешить вашему журналисту вход в УИУ»», - в беседе с Радио Азатутюн сказала редактор газеты «Грапарак» Армине Оганян.

После этого отказа Оганян обратилась к Защитнику прав человека (омбудсмену) и получила ответ с подробным правовым анализом, в конце которого омбудсмен заключил: «Отказ уголовно-исполнительного учреждения является незаконным».

Даже после решения омбудсмена пока не известны случаи, когда бы журналистам, готовым поднимать насущные вопросы, разрешили провести съемку в тюрьмах, как разрешили это сделать журналисту «Лав ереко».

Радио Азатутюн пока не получило ответа на свой письменный запрос, направленный в уголовно-исполнительное управление.