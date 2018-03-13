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Байкал весной
Март 13, 2018
Корреспондент Радио Свобода Белла Калоева запечатлела сказочную красоту весеннего льда и красок Байкала.
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Остров Ольхон, Озеро Байкал
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Остров Ольхон, Озеро Байкал
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