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Байкал весной

Корреспондент Радио Свобода Белла Калоева запечатлела сказочную красоту весеннего льда и красок Байкала.
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Остров Ольхон, Озеро Байкал
1 Остров Ольхон, Озеро Байкал
Остров Ольхон, Озеро Байкал
2 Остров Ольхон, Озеро Байкал
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