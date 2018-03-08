Президент Армении выступил с поздравительным посланием по случаю Дня женщин

Президент Армении Серж Саргсян выступил с поздравительным посланием по случаю Дня женщин, который в Армении отмечается 8 марта.

В своем послании, текст которого опубликован на официальном сайте, Серж Саргсян, в частности, сказал:

«Пользуясь этим прекрасным поводом обращаюсь к нашим любимым матерям, сёстрам, дочерям, ко всем нашим родным. Своей теплотой и красотой вы делаете гармоничным мир.

В нашей стране нет такой сферы или отрасли, где бы не чувствовалось благотворное присутствие и активное участие женщин. Они учителя, врачи, предприниматели и государственные деятели, солдатские матери и военнослужащие. От имени всего нашего общества выражаю вам благодарность и склоняю голову перед вами.

Дорогие женщины,

Ваши профессиональные достижения и прогресс, также как общественная и политическая активность имеют исключительную важность для развития и будущего Армении. Ваше участие в деле формирования более справедливого и свободного общества, более сильной и благополучной страны имеет незаменимое значение.

Желаю вам счастья в личной жизни и успехов в трудовой деятельности. Здоровая и прочная семья - богатство нашего народа и нашей страны, а бдительными хранителями этого богатства являетесь вы, дорогие женщины».