Шум, поднятый в связи с легитимностью Армена Саргсяна, не имеет под собой каких-либо оснований - Давид Арутюнян

Министр юстиции Давид Арутюнян убежден, что шум, поднятый в связи с легитимностью новоизбранного президента Армении Армена Саргсяна, не имеет под собой каких-либо оснований.

Отметим, что оппозиционный блок «Елк», а также более двух десятков общественных и правозащитных организаций ставят под сомнение легитимность Армена Саргсяна, требуя, чтобы он представил документ, выданный государственными органами Великобритании, о том, что со 2 декабря 2011 года его британское гражданство прекращено и последние шесть лет он является только гражданином Армении.

Отметим, что, согласно Конституции Армении, президентом может быть избран гражданин, который в течение последних шести лет являлся гражданином только Армении и в течение этих же лет постоянно проживал в Армении. Между тем, издание «Хетк» недавно опубликовало данные из реестра британских компаний, согласно которым Армен Саргсян в 2014 году все еще был гражданином Великобритании.

Министр юстиции Давид Арутюнян, между тем, заверяет, что для удовлетворения требованию Конституции вполне достаточно того, что Армен Саргсян написал заявление и отказался от гражданства Великобритании, а когда именно власти этой страны удовлетворили это заявление, по мнению министра, несущественно.

Радио Азатутюн: - Не следует ли обнародовать документ, выданный властями Великобритании, для того, чтобы, в конце концов, развеять сомнения общественности в том, что Армен Саргсян с 2 декабря 2011 года не является гражданином Великобритании?

Давид Арутюнян: - Послушайте внимательно: я глубоко уверен, что подобное конституционное требование не связано с административными процессами в другой стране.

Радио Азатутюн: - На каком основании? Нас интересуют основания.

Давид Арутюнян: - Хотите услышать? С точки зрения Конституции Республики Армения для меня единственным основанием является обращение лица [с заявлением] об отказе от гражданства.

Радио Азатутюн: - Где это написано?

Давид Арутюнян: - Я комментирую Вам то, как я читаю нашу Конституцию, процессы и документы какой-либо другой страны для меня не являются основанием, подачи же гражданином Республики Армения соответствующего заявления для меня полностью достаточно, чтобы я считал, что лицо отказалось от гражданства этой страны.

Радио Азатутюн: - То есть, если Армен Саргсян 2 декабря 2011 года уже подал заявление и отказался от гражданства, независимо от того, через сколько лет власти Великобритании лишили его британского гражданства, уже самого заявления для Армении достаточно, чтобы он считался лишь гражданином Армении?

Давид Арутюнян: - Я бы только так комментировал наше право, снова объясню почему, потому что законодательство Соединенного Королевства или какой-нибудь другой страны для нас необязательно, и мой комментарий нашей Конституции следующий: формальные процессы Англии или какой-либо другой третьей страны для нас не имеют какого-либо правового значения. Для нас правовое значение имеет действие лица, являющегося гражданином Республики Армения, в результате которого должно быть правовое последствие. То есть, по моему мнению, важно заявление лица, а не бюрократический и административный процесс Соединенного Королевства, который важен для Соединенного Королевства, но не для Республики Армения.

Радио Азатутюн: - Где в Конституции мы можем прочесть, что только заявления достаточно?

Давид ​Арутюнян: – А где в Конституции Вы можете прочесть, что законодательство Великобритании действует в Республике Армения? Как только Вы покажете, что наша Конституция предусматривает действие законодательства другой страны в Армении, я покажу Вам, почему нашу Конституцию на самом деле нужно читать совершенно по-другому.

Радио Азатутюн: - Получается, что и сказанного Вами нет в Конституции.

Давид Арутюнян: - Сказанное мною есть в Конституции, потому что мы имеем суверенное государство, действуем в этой стране и наши отношения с нашим гражданином, наша юрисдикция распространяется на нашего гражданина, но на нашу юрисдикцию не может оказать никакого влияния другое суверенное государство.

Несмотря на представленные министром юстиции обоснования, представители гражданского общества продолжают настаивать на том, что с целью развеять связанные с легитимностью сомнения Армен Саргсян должен опубликовать справку, выданную властями Великобритании.

«В случае отсутствия этого документа еще больше углубляются сомнения общественности, касающиеся неудовлетворения Арменом Саргсяном цензу гражданства, а также очевидным образом проявляется его неуважение к Конституции и гражданам Республики Армении», - говорится в заявлении общественных организаций.

Полиция не потребовала справку от Армена Саргсяна

Кстати, с тем же вопросом 5 марта глава оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян обратился к начальнику Полиции Армении Владимиру Гаспаряну, потребовав ответить на следующие вопросы: какие документы дают полиции основания утверждать, что Армен Саргсян последние шесть лет является только гражданином Республики Армения, и какие документы доказывают, что Армен Саргсян, по крайней мере, последние шесть лет не является гражданином Соединенного Королевства? Пашинян также попросил предоставить копии этих документов. Из полиции Пашиняну пока не ответили.

Сегодня в беседе с Радио Азатутюн начальник паспортного-визового управления полиции Мнацакан Бичахчян объяснил, на основании чего они предоставили справку о том, что Армен Саргсян последние шесть лет является только гражданином Армении. В частности, полиция основывалась на информации, имеющейся в Государственном реестре населения.

Бичахчян: - Для предоставления справки я принимаю за основу информацию, имеющуюся в Государственном реестре населения, согласно которой Армен Саргсян считается гражданином Республики Армения.

Радио Азатутюн: - То есть, этой содержащейся в реестре информации для полиции достаточно, чтобы Вы поверили, что это лицо не является гражданином другой страны?

Бичахчян: - Отсутствия другой информации для меня уже достаточно, чтобы предоставить лицу справку о гражданстве только Республики Армения в последние 6 лет. Как компетентный государственный орган я не ставлю под сомнение информацию, имеющуюся в реестре. Аналогичным образом были выданы также справки депутатам.

Радио Азатутюн: - То есть, Вы не видите никакой необходимости обращаться к властям Великобритании и требовать от них справку о том, что британское гражданство Армена Саргсяна прекращено со 2 декабря 2011 года?

Бичахчян: - Для меня официальной информацией является информация, имеющаяся в Государственном реестре населения, которая является необходимой и достаточной официальной информацией для предоставления подобной справки.

Радио Азатутюн: - Закон позволяет Вам выдавать справку лишь на основании государственного реестра?...

Бичахчян: - Закон не налагает на паспортно-визовое управление обязанность в обязательном порядке посылать запросы в разные страны, чтобы выяснить, является лицо гражданином другой страны или нет.

Радио Азатутюн: - А подобную справку от Армена Саргсяна полиция также не требовала?

Бичахчян: - Нет.