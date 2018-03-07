Эндрю Шефер: Военного пути решения нагорно-карабахского конфликта не существует

Хотя нынешний статус-кво в нагорно-карабахском конфликте не может сохраняться в долгосрочной перспективе, военного пути решения конфликта не существует. Об этом заявил американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шефер в эксклюзивном интервью азербайджанскому информационному агентству «Тренд».

Шефер, в августе прошлого года присоединившийся к посреднической группе по урегулированию карабахского конфликта, подтверждает, что Вашингтон поддерживает переговорный процесс по урегулированию конфликта и продолжит активное взаимодействие с Азербайджаном и Арменией в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

По словам дипломата, долговременная политика США, которую разделяют и сопредседатели Минской группы, заключается в том, что справедливое урегулирование должно основываться на принципах международного права, «включая Хельсинкский заключительный акт и его основные принципы: неприменение силы или угрозы силой, территориальная целостность, равноправие и право на самоопределение».

«С момента встречи в Женеве мы провели большую работу со сторонами конфликта в качестве сопредседателей для претворения взятых обязательств в жизнь и продолжим работать в этом направлении», - сказал американский посредник, не вдаваясь в подробности.

По словам посла Шефера, сопредседатели продолжают работать над организацией встреч на высшем уровне и возобновлением обсуждений между сторонами. Дипломат, однако, не указал точных сроков ни этих встреч, ни следующего визита посредников в регион.

Напомним, сопредседатели Минской группы последний раз посетили регион месяц назад.

Что касается возможной встречи на уровне президентов Армении и Азербайджана, то в Баку не исключили, что она может состояться после предстоящих в марте и апреле в обеих странах избирательных процессов. Однако это заявление главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова официальный Ереван не подтвердил.

В интервью «Тренд» американский сопредседатель затронул также вопрос расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Напомним, ранее было заявлено что главы МИД Армении и Азербайджана дали принципиальное согласие на подготовленный посредниками документ, регламентирующий деятельность семи дополнительных наблюдателей. Российский сопредседатель Игорь Попов еще в январе сообщил, что осталось согласовать лишь некоторые технические детали, прежде чем будет запущен механизм расширения.

Американский сопредседатель убежден, что расширение полномочий международных наблюдателей на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения также поможет ОБСЕ выполнять свой мандат своевременно и эффективно.

Отвечая на вопрос о том, насколько близко к достижению устойчивого мира находятся Баку и Ереван, Шефер сказал, что не существует простых путей урегулирования конфликта.

«Я был назначен сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США в августе 2017 года. За время осуществления своей деятельности я встречался с разными людьми, занятыми различными аспектами конфликта. И хотя я слышал много хороших предложений и идей, не существует простых путей урегулирования конфликта. Было бы нереально ожидать, что серьёзный прорыв может быть достигнут без большой работы и подготовки, что займёт определённое время», - сказал азербайджанскому информагентству американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ.