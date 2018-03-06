Правительство частично приостановило решение о продаже лекарств

С 1 марта граждане могут покупать без рецепта все лекарства, за исключением психотропных, противовирусных препаратов и антибиотиков.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании приняло решение о частичной приостановке решения о продаже лекарств по рецептам. Для гормональных препаратов срок продажи по рецепту откладывается до 1 октября 2018 года, а для инъекционных препаратов - до 1 июля 2018 года.

Напомним, согласно предыдущему решению правительства, с 1 марта по рецепту должны были продаваться также и эти лекарства.

Заместитель министра здравоохранения Самвел Маркарян сегодня отметил, что они установили график постепенного перехода на отпуск лекарств по рецепту. «Изучив создавшуюся ситуацию, мы предлагаем график постепенного перехода. В основу графика мы заложили степень риска в применении лекарств. Имеющие более высокую степень риска психотропные препараты и антибиотики будут отпускаться по рецепту с 1 марта. На втором этапе, с 1 июля, это обязательное требование будет распространено на все инъекционные препараты. И уже с 1 октября это законодательное требование распространится на весь рецептурный список», - сказал замминистра.

Специалист по общественному здравоохранению Давид Петросян недоумевает: неужели весь этот шум был связан с продажей гормональных лекарств по рецепту? «Теперь, когда гормоны изъяли из этого списка, вы думаете, все это было из-за гормонов?.. Мне кажется, что они сами не знают, что делают. Там тоже началась паника: не могут просто отменить, это будет потеря лица, но, с другой стороны, хотят чем-то смягчить, что уже поздно. Прямо сейчас происходит дискредитация идеи рецепта. Выяснилось, что система не готова перейти к этой форме [отпуска лекарств]. Столько вещей выявилось…», - отметил Петросян.

Продажа лекарств только по рецепту вызвала недовольство среди граждан, ряда врачей и владельцев аптек. Две общественные организации заявили, что процедура поэтапного перехода на отпуск лекарств по рецепту является незаконной, поскольку для этого нет правовых основ.

Этот факт признал и министр здравоохранения, в то же время заверив, что программу поэтапного перехода правительство утвердит позже, что, по сути, сегодня и произошло.

Премьер-министр Карен Карапетян сегодня призвал замминистра здравоохранения более внимательно относиться к процедуре выписки рецептов. «Есть информация, что эти рецепты уже выписывают и выдают прямо у аптек. И за это взимается дополнительная плата. Будьте очень внимательны, чтобы это не стало бутафорией», - сказал премьер.

Добавим также, что после того как с 1 октября решение полностью вступит в силу, по рецепту будут отпускаться более 2500 наименований лекарств.