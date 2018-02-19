В Армении с 1 марта антибиотики, гормональные и содержащие кодеин препараты будут продаваться только по рецептам

В Армении с 1 марта граждане не смогут без рецепта врача покупать в аптеках антибиотики, гормональные и содержащие кодеин препараты. А уже с октября из зарегистрированных в Армении 4700 наименований лекарственных средств 2700 будут отпускаться только по рецепту.

Это одно из изменений, вводимых в рамках нового закона о лекарствах.

Заместитель министра здравоохранения Армении Сергей Хачатрян сегодня сообщил журналистам, что требование одно: лечение больных должно быть организовано правильно, гражданин должен периодически обследоваться. «При каждом симптоме, который касается здоровья человека, следует обращаться к врачу. Вы не можете сами оценить свое состояние», - сказал Хачатрян.

«Есть один важный посыл, который мы хотим донести. Это то, что больной идет в поликлинику не для того, чтобы получить рецепт, а для организации своего лечения. На пути организации лечения, получения лечения назначенное лекарство должно отпускаться по рецепту», - продолжил он.

Хроническим больным будут выдаваться рецепты многоразового использования, по которым граждане смогут покупать лекарство до 6 раз.

Замминистра сказал, что у них есть прогнозы о том, что в поликлиниках возникнет большой поток больных. Это они тоже просчитали, и у них есть варианты решения, их они представят на предстоящей сессии парламента, отметил Хачатрян.

По словам замминистра, даже из-за головной боли или боли в животе человек должен идти сначала в поликлинику, бесплатно обследоваться, и только потом покупать прописанное врачом лекарство.

На замечание, что люди жалуются на качество медицинских услуг в поликлиниках и вынуждены, к примеру для покупки лекарства за 1000 драмов, сначала пойти в больницу и заплатить 10 тыс. драмов за консультацию, Сергей Хачатрян ответил: «Если, например, немного болит, врач должен сказать – начался ли в брюшной полости острый аппендицит и нужна срочная операция или неделю можно потерпеть, попить анальгин. В поликлинике им не нужно будет платить».

Министерство здравоохранения уже утвердило форму рецептов. Врач отныне будет обязан заполнить все пункты этого рецепта, забыв о традиционной выдаче рецепта на бумаге и советах пациенту относительно выбора торгового наименования лекарства. Нарушивший закон врач или сотрудник аптеки будет оштрафован в 5-кратном размере зарплаты.

Специалист по общественному здоровью Давид Петросян, который стоял у истоков разработки этого законопроекта, не согласился со словами замминистра о том, что по новому закону контроль усиливается. В беседе с Радио Азатутюн специалист сказал, что ничто не может помешать врачу или сотруднику аптеки дать совет по вопросу использования лекарств. «Ты же не можешь приставить к каждому кого-то, кто бы следил за этим. А работник аптеки может быть заинтересован в том, чтобы продать самое дорогое лекарство», - отметил он.

Согласно новому закону, в рецепте теперь будет указываться не название лекарства, а лишь название действующего вещества. Например, если врач назначает аспирин, то в рецепте он должен написать «ацетилсалициловая кислота». С этим рецептом в руках гражданин придет в аптеку, где сотрудник аптеки предложит ему на выбор лекарства с тем же действующим веществом различных производителей и по разным ценам, а гражданин сам решит: покупать ли ему дорогой, средний по цене или самый дешевый препарат.

Кстати, в списке медикаментов, отпускаемых по рецепту, есть также лекарства, высокие дозы которых будут продаваться только по рецепту, а низкие – без рецепта.