В Верхнем Ларсе в этом году начнутся работы по строительству туннеля - министр

Россия и Грузия пришли к согласию: в этом году в Верхнем Ларсе, наконец, начнутся работы по строительству туннеля. Об этом сегодня в беседе с журналистами сообщил министр транспорта Армении Ваан Мартиросян, отметив, что этап проектирования туннеля близится к завершению, а до этого уже есть четкая договоренность: контрольно-пропускной пункт будет модернизирован, также будет расширена дорога.

«Строительство туннеля, конечно, закончится позже, потому что это требует времени, но мы надеемся, что остальная часть работ по модернизации будет завершена к концу года», - сказал Мартиросян.

Вопросы, связанные с транспортной сферой, обсуждались также в начале марта, когда Армению посетил премьер-министр Грузии. Хотя во время встреч на высшем уровне о Верхнем Ларсе напрямую не говорилось, но премьер-министр Армении Карен Карапетян подчеркнул, что для обеих стран транспортная сфера имеет особое значение.

Напомним, ровно год назад, еще во время визита в Тбилиси в феврале 2017 года, Карен Карапетян на брифинге с журналистами заявил, что альтернатива Ларсу будет, однако скобок не раскрыл.

А уже в январе 2018 года в беседе с московским изданием «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что по вопросу задействования альтернативной Верхнему Ларсу дороги Армения обратилась с просьбой к России.

Сегодня Радио Азатутюн поинтересовалось у министра транспорта, обсуждался ли вопрос альтернативной дороги во время ереванского визита премьер-министра Грузии и какие новости есть в этом вопросе.

«Эта тема находится в центре всеобщего внимания, но я вновь хочу отметить, что это российско-грузинские политические отношения. Конечно, Армения работает в направлении нахождения альтернативных путей, но я вновь повторяю, что альтернатива - это не только дороги через Северную Осетию и Абхазию, которые Вы указали. У нас сегодня есть также альтернативный паромный маршрут, который действует и действует очень успешно, и большая часть грузов проходит через этот коридор», - ответил министр.