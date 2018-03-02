В Армении с официальным визитом находится премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

После переговоров в правительстве между премьер-министрами двух стран Карен Карапетян и Георгий Квирикашвили заявили, что в числе других вопросов обсудили также сотрудничество в энергетической и транспортной сферах.

При этом, премьер-министр Армении сделал примечательное заявление, сказав, что они не только детально обсудили вопрос сотрудничества в транспортной сфере, но и договорились о том, в каком направлении две страны будут двигаться вперед.

«Мы обсудили и наши двусторонние отношения, и региональные вопросы. Говорили о возможных направлениях нашего сотрудничества: это Мегринская свободная экономическая зона… Подробно поговорили и сегодня продолжим говорить, и договорились, как будем двигаться вперед в сферах энергетики и транспорта», - сказал он.

Вопрос альтернативной Верхнему Ларсу дороги, связывающей Армению с Россией, оказался в повестке дня примерно года назад, когда в феврале 2017 во время визита в Тбилиси премьер-министр Карен Карапетян на брифинге с журналистами сделал неожиданное заявление: «Если вас интересует, будет ли альтернатива Ларсу, то заверяю вас, что да, будет. Об остальном мы поговорим в дальнейшем, я пока не раскрываю скобок. Мы достигли договоренности как по вопросу Ларса, так и по вопросу энергетического коридора».

За заявлением Карапетяна в течение года последовали еще более примечательные события. 19 декабря прошлого года в столице Швейцарии Берне Грузия и швейцарская компания SGS подписали договор, согласно которому эта компания должна фактически оказывать таможенные услуги и проводить мониторинг грузоперевозок, которые будут осуществляться из России в Грузию и обратно по территории непризнанной Южной Осетии. Документ начнет действовать, когда его с швейцарской компанией подпишет также Россия.

А в январе этого года в беседе с московским изданием «Коммерсант» заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин сообщил, что по вопросу задействования альтернативной Верхнему Ларсу дороги Армения обратилась с просьбой к России.

Сегодня выступая вместе с Кареном Карапетяном перед журналистами, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подчеркнул, что они обсудили такие важные направления, как энергетика и транспорт.

«Мой коллега подчеркнул сотрудничество регионального значения. Мы готовы, чтобы в многосторонних проектах с Грузией и Армения более активно участвовала, и мы считаем, что в этом плане мы можем получить двустороннюю выгоду, исходя из свободной экономической зоны и договоров, которые имеют Грузия и Армения. Возможности Армении также будут использованы Грузией», - сказал он.

Хотя в начале декабря прошлого года большой шум вызвало решение Квирикашвили отменить свой визит в Армению всего за несколько часов до прибытия в Ереван, однако в течение предыдущего года армяно-грузинские отношения заметно активизировались.

После февральского визита премьер-министра Карена Карапетяна в декабре прошлого года с официальным визитом Тбилиси посетил президент Серж Саргсян. На днях в Ереване приняли влиятельного представителя правительства Грузии, вице-премьера, министра внутренних дел Георгия Гахария.

По данным Национальной статистической службы Армении, в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, армяно-грузинская торговля увеличилась на 1,5%, составив 248,9 млн долларов. По этому показателю в прошлом году Грузия была седьмым по величине торговым партнером Армении.

По словам главного редактора действующей в Тбилиси медиаплощадки «Алик» Арсена Харатяна, заметно, что в течение прошлого года армяно-грузинские отношения в некоторой степени потеплели также в сферах обороны и безопасности. «В этом году по случаю Дня армии впервые за последние четыре года, поскольку я был здесь и наблюдал, Грузия на уровне министра обороны принимала участие в праздновании Дня нашей армии. Следует также учитывать то, что Грузия имеет гораздо более глубокие отношения с Азербайджаном и Турцией с точки зрения военного сотрудничества», - сказал он.

Во второй половине дня премьер-министра Грузии принял также президент Серж Саргсян, выразив уверенность, что между двумя странами «укрепляется сотрудничество в сферах экономики, культуры и во всех других областях».