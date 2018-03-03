Премьер-министр отправился в Гюмри на новом электропоезде

Премьер-министр Карен Карапетян отправился в рабочую поездку в Гюмри с Ереванского железнорожного вокзала на начинающем работу на маршруте Ереван-Гюмри-Ереван новом электропоезде ЭП2Д. Глава правительства Армении ознакомился с условиями, возможностями электропоезда и приветствовал решение ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» о его эксплуатации в Армении, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Электропоезд был недавно приобретен ЗАО «ЮКЖД» у российского производителя – ЗАО «Трансмашхолдинг».

Карена Карапетяна проинформировали, что с 4 марта новый электропоезд будет работать по пятницам, субботам и воскресеньям в режиме экспресса без промежуточных остановок, дважды в день: в 10:00 отправляясь из Еревана в Гюмри и в 16:55 возвращаясь в столицу. Время в пути составляет 1 час 59 минут.

Остальные рейсы по маршруту Ереван-Гюмри-Ереван пока осуществляются старым подвижным составом.

4, 8 и 11 марта поезд будет работать бесплатно. После этого стоимость одного билета в одном направлении составит 2,5 тысячи драмов.

Электропоезд ЭП2Д полностью соответствует всем правилам безопасности пассажирских перевозок. Для Армении выбрана 2-вагонная модификация электропоезда, которая наиболее удобна для условий Армении.