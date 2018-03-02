Никол Пашинян: «Армен Саргсян де-факто избран членом правящей мафии»

Армен Саргсян де-факто избран не президентом Республики Армения, а членом правящей мафии. Такое мнение сегодня в беседе с Радио Азатутюн высказал глава оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян.

Как утверждает Пашинян, отныне Армен Саргсян также является частью обета молчания и не будет пытаться противостоять правящей Республиканской партии Армении, поскольку он уязвим.

«Конституция Армении запрещает гражданину Республики Армения быть гражданином другой страны. Если Армен Саргсян получил гражданство Великобритании в 2002 году, то это значит, что он отказался от гражданства Республики Армения. После моего выступления у него было последнее слово, и он в нем не стал отрицать этого», - сказал Пашинян, отметив, что Армен Саргсян уязвим для власти.

В ответ на замечание о том, что нарушение Конституции является тяжким преступлением, и на вопрос, нет ли в этом преступлении государственного масштаба, если, как утверждает «Елк», Армен Саргсян не удовлетворяет цензу гражданства для того, чтобы быть президентом, Пашинян ответил так: «Я же уже сказал, что это мафия. Существование этой мафии само по себе является преступлением».

Отметим, что в соответствии с Конституцией Армении кандидатом в президенты может быть только тот, кто в течение последних шести лет являлся гражданином только Армении. Между тем, периодическое издание «Хетк» недавно опубликовало данные из реестра британских компаний, согласно которым Армен Саргсян в 2014 году все еще был гражданином Великобритании.

В беседе с журналистами Армен Саргсян заверил, что с его гражданством проблем нет. «В этом вопросе, где вы ищите проблему, проблемы нет. Да, я был гражданином Великобритании. Когда в 2000 году я был освобожден с поста посла, я подал заявление на получение гражданства Великобритании и получил гражданство в 2002 году. После этого я отказался от своего гражданства в 2011 году», - в частности, заявил Армен Саргсян.

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