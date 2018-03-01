Министр: Пока нет юридического документа, регулирующего поэтапный переход к продаже лекарств только по рецепту

Пока нет юридического документа, регулирующего поэтапный переход к продаже фармацевтических препаратов только по рецепту. Об этом в среду в беседе с журналистами после заседания правительства сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.

Журналисты, в частности, поинтересовались у министра, на основе какого правового акта антибиотики, гормональные препараты и препараты, содержащие кодеин, должны с 1 марта продаваться только по рецепту, а продажа 2700 из 4700 зарегистрированных в Армении лекарств по рецепту начнется с 1 октября. Министр Алтунян ответил так: «Решение разрабатывается и будет принято на следующем заседании правительства».

Министр не стал отрицать, что, согласно закону, поэтапный подход применяться не должен был.

На вопрос, доволен ли он процессом, Алтунян ответил так: «Да, этот процесс меня удовлетворяет».

Касаясь недовольства общественности по поводу продажи фармацевтических препаратов только по рецепту, Левон Алтунян сказал, что большая часть этого недовольства обусловлена отсутствием информированности.

«Любой процесс регулирования жизни вызывает определенный дискомфорт. Любой физиологический дискомфорт вызывает, прежде всего, недовольство. Но затем, когда человек видит, что происходят положительные изменения, наступает удовлетворение. Сегодня у нас есть реакция на первый этап перемен. Я убежден, что будет второй, более позитивный этап», - сказал Алтунян, подчеркнув, что сильнодействующие препараты должны назначаться только врачом.