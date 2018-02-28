В преддверии 1 марта в аптеках Еревана образовались беспрецедентные очереди. Новость о том, что с завтрашнего дня антибиотики, гормональные и содержащие кодеин препараты будут отпускаться исключительно по рецепту, заставила граждан делать дополнительные покупки.

В беседе с Радио Азатутюн посетители аптеки высказывали недовольство в связи с новыми изменениями, отмечая, что посещение врача с целью получения рецепта на лекарственное средство от головной боли или боли в животе является дополнительной волокитой.

Многие граждане даже не знали, по какому порядку будет действовать этот пункт закона о лекарствах. Есть проблемы с информированием, отмечали они. А некоторые граждане заявили, что выписывание рецепта не будет бесплатным, поскольку посещение врача, пусть и в амбулатории, предполагает определенный «магарыч» или «благодарность».

Сотрудники аптеки также подтвердили, что есть паника, и в последние дни она стала более выраженной. Люди запасаются лекарствами на несколько месяцев, но на самом деле продажа обычных обезболивающих препаратов будет продолжаться без рецепта. На вопрос Радио Азатутюн, знают ли они, как будут работать с завтрашнего дня, сотрудники аптеки ответили, что знают, но не столь четко.

Если с завтрашнего дня по рецепту будут продаваться только антибиотики, гормональные и кодеин содержащие препараты, то с октября этот список будет расширен. Без рецепта будет возможно приобрести 2700 из 4700 зарегистрированных в Армении лекарственных средств. Министерство уже утвердило 4 новые формы рецептурных бланков: на наркотические средства, психотропные вещества, одноразово и многоразово отпускаемые лекарства.

Начальник отдела лекарственной политики Министерства здравоохранения Армении в беседе с Радио Азауттюн заявил, что информирование было проведено надлежащим образом. Анаит Мкртчян сказала, что лекарства для оказания первой помощи по-прежнему будут продаваться свободно.

«Министерство провело работы по информированию, списки представлены во все медицинские учреждения, в них указано, какие лекарства с 1 марта должны приобретаться по рецепту. Те лекарства, которые предназначены для оказания первой помощи, то есть, сердечные капли, обезболивающие, антиаллергические препараты – все они являются препаратами, отпускающимися без рецепта», - сказала она.

Мкртчян также заверила, что амбулатории были проинформированы об изменениях в законе, у них есть необходимые бланки рецептов и они готовы работать в более загруженном режиме, чем обычно.