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Армения

Партия «Еркир цирани» провела акцию протеста перед зданием СНБ

«Освободим политических заключенных», «Свободу членам «Сасна црер»», «Мы не простим диктатуре убийства 1 марта». С такими плакатами сегодня члены оппозиционной партии «Еркир цирани» провели акцию протеста перед зданием Службы национальной безопасности (СНБ) в Ереване.

«В Армении есть политзаключенные, и мы рядом с нашими политзаключенными. Если один человек утверждает, что в Армении нет политических заключенных, это не значит, что это так. Нельзя закрывать глаза на реальность. Реальность, правда давно всплыли на поверхность. Наши политзаключенные будут освобождены, а камеры, где их подвергают пыткам, не останутся пустыми, потому что список тех, кто туда попадет, уже известен и готов», - заявила член партии «Еркир цирани» Марина Хачатрян.

После акции протеста демонстранты провели шествие к статуе Александра Мясникяна, чтобы отдать дань уважения памяти жертв поствыборных событий 1-2 марта 2008 года, в которых погибли 10 человек.

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