Ваграм Багдасарян: Именно Республиканская партия должна решить, кто может встать у руля власти и на какой должности

Помимо того, что Серж Саргсян является лидером правящей Республиканской партии Армении (РПА), он также является рядовым членом партии и обязан подчиняться решениям политической силы. Об этом сегодня в Национальном собрании заявил руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян, добавив, что именно партия должна решить, кто может встать у руля власти и на какой должности.

Багдасарян сделал это заявление в ответ на вопрос руководителя оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашиняна о том, должна ли общественность серьезно отнестись к официальному заявлению Сержа Саргсяна трехлетней давности о том, что он не претендует на пост главы государства после конституционных изменений.

«Естественно, я серьезно отношусь к каждому заявлению президента республики, но вы должны иметь в виду, что мы руководствуемся не амбициями и желаниями. Республиканская партия Армении сегодня взяла на себя ответственность за страну, и мы должны рассмотреть целесообразность того, кто может встать у руля власти и на какой должности, а не руководствоваться тем, у кого какие амбиции и желания, - ответил глава фракции РПА и добавил: - В данном случае, помимо того, что Серж Саргсян является лидером правящей Республиканской партии Армении, он также является рядовым членом партии и обязан подчиняться решениям политической силы».

Напомним, 10 апреля 2014 года на встрече с членами специальной комиссии по конституционным реформам президент Армении Серж Саргсян, в частности, сказал: «Я официально заявляю, что я, Серж Саргсян, больше никогда не буду выдвигаться на пост президента Республики Армения. Если в результате окончательных обсуждений будет выбран путь, не соответствующий моему желанию, я имею в виду парламентскую модель, то я не буду претендовать и на должность премьер-министра. Я даже уверен, что один человек не должен больше двух раз в своей жизни претендовать на то, чтобы встать у руля власти в Армении».