Города-побратимы Еревана призываются не сотрудничать с «деспотичной мэрией Еревана»

Более 50 организаций и граждан обратились с открытым письмом к городам-побратимам Еревана, призвав их прекратить сотрудничество «с деспотичной мэрией Еревана».

В письме, адресованном мэрам 23 городов, авторы представили публичное насилие, совершенное во время заседания Совета старейшин Еревана 13 февраля, когда была применена физическая сила против женщин-оппозиционных членов Совета старейшин Марины Хачатрян и Соны Агекян.

В открытом письме, в частности, говорится: «Мэр Тарон Маркарян не только не взял на себя ответственность за совершенные по его приказу и в его присутствии насильственные действия, но и продолжил административные репрессии по отношению к членам этой оппозиционной фракции. Быть побратимом с городом, имеющим коррумпированных и поддерживающих насилие мэра и членов Совета старейшин, не делает чести руководству и населению никакого города. Поэтому призываем отказаться от сотрудничества с этой структурой».

Автор инициативы Анна Шахназарян в беседе с Радио Азатутюн объяснила, что в основе этой идеи лежит мысль сделать этот инцидент общеизвестным: международное мнение может повлиять на дальнейшее поведение мэрии, а также Тарона Маркаряна. «Тенденция оставить это абсолютно безнаказанным разгневала граждан. Мэрия имеет международные связи, и она должна получить призывы к ответственности также на международном уровне», - говорит Анна Шахназарян.

Одной из организаций, подписавшихся под открытым письмом, является Ванадзорский офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, руководитель которого Артур Сакунц, хотя и уверен, что города-побратимы не разорвут связи с мэрией Еревана, однако отмечает, что это важный шаг для отрезвления Тарона Маркаряна и его товарищей по команде. Узнав о насильственном образе мужчин-республиканцев из Совета старейшин, международные партнеры мэрии сделают соответствующие выводы, считает Сакунц.

«Упоминание указанных в этом письме фактических обстоятельств не обрадует господина Тарона Маркаряна и членов его фракции. То есть, они должны почувствовать, понять, в том числе и этим способом, что нельзя быть безответственными и безнаказанными», - сказал правозащитник.