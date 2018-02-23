В Анкаре осудили резолюцию Платы представителей парламента Нидерландов по Геноциду армян

Власти Турции «решительно осуждают» резолюцию Платы представителей парламента Нидерландов, согласно которой голландская сторона вновь признает Геноцид армян 1915 года в Османской империи.

В Министерстве иностранных дел Турции данное решение назвали «безосновательным».

«Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к правосудию. Следовательно, оно не имеет юридической силы», - говорится в заявлении МИД Турции, опубликованном на официальном сайте.

В заявлении подчеркивается, что позиция Турции основана «на исторических фактах и правовых нормах».