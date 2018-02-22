Парламент Нидерландов принял резолюции по Геноциду армян

Члены нижней палаты парламента Нидерландов сегодня вновь признали массовые убийства армян в Османской Турции в 1915 году геноцидом, подтвердив принятое в 2004 году решение.

При этом, исполняющая обязанности главы МИД Сигрид Кааг отметила, что правительство Нидерландов не последует примеру парламента.

По словам министра, кабинет министров «будет продолжать проявлять сдержанность» относительно данного вопроса.

Парламентарии Нидерландов также решили, что член кабинета министров 24 апреля этого года, а затем каждые пять лет будет присутствовать на памятных мероприятиях в Ереване.

Сегодня же с заявлением по поводу подтверждения признания Геноцида армян Палатой представителей Нидерландов выступил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Мы высоко ценим обсуждения, состоявшиеся сегодня в парламенте дружественных Нидерландов, а также принятые в их результате решения, которые безоговорочно подтверждают признание еще в 2004-ом году Геноцида армян. Этим шагом парламент Нидерландов вновь подтвердил свою приверженность общечеловеческим ценностям, а также благородному делу предотвращения геноцидов и преступлений против человечества», - заявил Эдвард Налбандян, передает пресс-служба МИД Армении.

Решение парламента Нидерландов наверняка еще больше осложнит и без того обострившиеся турецко-голландские политические отношения.

Более двух десятков стран, в том числе Франция и Германия, уже признали массовые убийства армян в Османской Турции геноцидом.

Предполагается, что официальная Анкара строго осудит сегодняшние решения парламента Нидерландов. Отметим, что Турция пыталась предотвратить принятие этих законопроектов. В конце прошлой недели для выражения недовольства официальной Анкары по этому вопросу в МИД Турции был приглашен временный поверенный в делах Нидерландов.