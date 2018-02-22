На Олимпиаде в Пхёнчхане армянский горнолыжник занял 42-е место среди 107 спортсменов

Представляющий Армению на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане горнолыжник Ашот Карапетян в слаломе занял 42-е место среди 107 участников.

18-летний спортсмен доволен своим результатом: «Большего результата я достичь не мог, потому что не был настолько подготовлен. Но эти Олимпийские игры дали мне большой опыт, я также пообщался с сильнейшими спортсменами мира», - сегодня в беседе с Радио Азатутюн сказал Карапетян.

По словам горнолыжника, трасса была довольно сложной, были спортсмены, которые не смогли ее преодолеть.

Он планирует тренироваться в других странах, чтобы на следующих Олимпийских играх побороться уже за медали.

«Поскольку у нас снег бывает только в течение трех месяцев в году, я хочу оставшееся время тренироваться в других странах. Уже есть предложения», - сказал Карапетян и заверил, что где бы он ни тренировался, выступать будет под армянским флагом.

Напомним, ведущий лыжник сборной Армении в Пхенчхане остался без лыж и не мог тренироваться. Ашот Карапетян ранее сказал Радио Азатутюн, что поехал на Олимпиаду в Южную Корею с 4-летними лыжами своего друга.

За считанные дни до начала соревнований спортсмен получил новые лыжи, которые, согласно Национальному олимпийскому комитету (НОК) Армении, купил президент НОК Гагик Царукян.

Отметим, что горнолыжник Ашот Карапетян показал лучший результат среди представителей Армении.

В Пхёнчхане помимо Ашота Карапетяна Армению представили лыжники Микаел Микаелян и Катя Галстян.

Первым в борьбу вступил 18-летний Микаел Микаелян, который 13 февраля в спринте классическим стилем занял 72-е место среди 80 спортсменов. 16 февраля Микаелян выступил в соревнованиях 15 км классическим стилем и занял 83-е место.

Лыжница Катя Галстян вступила в борьбу 15 февраля. Участница Сочи-2014 выступила в гонке на 10 км свободным стилем и заняла 72-е место среди 90 участников.

Таким образом, армянские спортсмены завершили выступления на проходящих в южнокорейском Пхёнчхане 23-х зимних Олимпийских играх.

Отметим, что в Пхёнчхане разыгрывается рекордное за всю историю зимних Олимпийских игр количество комплектов медалей - 102. Олимпиада завершится 25 февраля.